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16:59, 4 октября 2024Путешествия

Европейскую страну вынудят ввести визовый режим с Россией

The Montenegro Times: Боснию и Герцеговину вынудят ввести визовый режим с РФ

Фото: Dado Ruvić / Reuters

Евросоюз вынудит Боснию и Герцеговину ввести визовый режим с Россией. Об этом сообщает The Montenegro Times.

Уточняется, что Брюссель потребует ввести визы также с Китаем, Турцией и рядом других стран. На заседании Комитета по иностранным делам Европарламента гендиректор DG NEAR Герт Ян Купман заявил, что страны должны привести визовую политику в соответствие с политикой ЕС.

Ранее российскую туристку отказались пускать в Германию перед чемпионатом Европы по футболу из-за паспорта. Туристка заметила, что ее не депортировали — официально она еще имеет возможность приехать в Германию.

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      Марк Успенский
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