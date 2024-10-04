Французские депутаты выдвинули вотум недоверия новому премьеру

AFP: депутаты во Франции выдвинули вотум недоверия новому премьеру Барнье

«Новый народный фронт», блок левых депутатов в парламенте Франции, выдвинул вотум недоверия новому премьер-министру страны Мишелю Барнье. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«Существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», — говорится в документе, подписанном законодателями.

Как отмечает издание, вотум выдвинули 192 депутата из коалиции левых. Его рассмотрят в Национальном собрании во второй половине дня 8 октября. Вотум представит лидер социалистов Оливье Фор.

Уточняется, что вероятность принятия вотума крайне мала, поскольку фракция правой партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» не намерена голосовать в его поддержку, а для его одобрения необходимо получить большинство голосов в парламенте.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть новое французское правительство. По его словам, оно является «олигархической бородавкой», которая ставит перед собой цель довести всех до отчаяния.