ФСБ пресекла два канала незаконной миграции в российском регионе

На Урале ФСБ пресекла два канала незаконной миграции

В Свердловской области ФСБ пресекла два канала незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным ведомства, через эти каналы миграции в России приехали более 600 человек из стран Восточной Азии. Возбуждено дело по статье 322.1 («Организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ.

Как уточняет Telegram-канал Ural Mash, задержаны 44-летняя и 45-летняя женщины. Они подавали в органы липовые бумаги о цели визита и месте пребывания иностранцев. Также фигурантки устраивали мигрнатов на работу в подставную сеть фирм.

Ранее стало известно, что в Москве арестованы члены преступной группы, которая незаконно оформляла документы для получения гражданства России 16 украинцам.