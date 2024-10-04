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01:51, 4 октября 2024Мир

Лидеры стран G7 призвали стороны на Ближнем Востоке к сдержанности

Белый дом: лидеры стран G7 призвали стороны на Ближнем Востоке к сдержанности

Фото: Sally Hayden / Global Look Press

Лидеры государств Группы семи (G7) призвали стороны на Ближнем Востоке к сдержанности и деэскалации напряженности. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое приводит пресс-служба Белого дома.

В заявлении говорится, что цикл атак и ответных ударов грозит неконтролируемой эскалацией на Ближнем Востоке. В Белом доме отметили, что это не отвечает интересам ни одной из сторон.

«Мы призываем региональных игроков действовать ответственно и проявить сдержанность. Мы призываем все стороны действовать конструктивно», — подчеркивается в документе G7.

Ранее сообщалось, что США дополнительно направят на Ближний Восток 2-3 тысячи солдат на фоне ударов Израиля по шиитскому движению «Хезболла».

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      Марина Совина
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