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17:08, 4 октября 2024Россия

Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

В Санкт-Петербурге курьер на велосипеде сбил и обматерил школьницу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге курьер на велосипеде сбил и обматерил школьницу, после чего уехал. Об инциденте сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, школьница неспешно ехала по тротуару на самокате, когда в нее въехал курьер одного из сервисов доставки на электровелосипеде, который двигался на достаточно высокой скорости.

Мать пострадавшей рассказала, что курьер якобы начал нецензурно ругаться и кричал, чтобы девочка поднялась. За нее заступились прохожие, которые высказали подозрения, что мужчина мог быть пьян.

Как пишет издание, после инцидента мужчина якобы засунул девочке в карман одну тысячу рублей и уехал. Школьницу с травмами увезли в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей раны до двух сантиметров в глубину, множественные ушибы и гематомы. Под вопросом также сотрясение мозга и компрессионный перелом позвоночника, уточняет канал.

Ранее в Санкт-Петербурге велокурьер врезался в ребенка и распылил в него газовый баллончик. Пострадавшего госпитализировали.

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      Елена Торубарова
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