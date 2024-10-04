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16:43, 4 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о попытках ВСУ замедлить продвижение армии России под Угледаром

Марочко: ВСУ пытаются замедлить продвижение ВС России под Угледаром
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются замедлить продвижение армии России близ Угледара. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Сейчас украинское командование пытается всячески замедлить наши войска у Угледара. Они пытаются использовать логистические узлы, которые находятся в Курахово, опять же военную базу и военные объекты, которые там находятся», — рассказал Марочко.

По его словам, однако, украинский фланг близ Курахово уже попадает под обстрелы Вооруженных сил (ВС) России, что создает проблемы для командования ВСУ с необходимостью обеспечивать безопасность складов вооружения и ротации войск.

Ранее Марочко заявил, что, взяв Угледар, российские силы начали новый этап окружения Курахово. По его словам, Угледар расположен на возвышенности, благодаря этому войска России могут контролировать большие участки местности.

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      Валентин Карант
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