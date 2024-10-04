В ЛНР назвали взятие Угледара этапом окружения Курахово

Военный эксперт Марочко назвал взятие Угледара этапом окружения Курахово

Российские силы начали новый этап окружения Курахово, взяв под контроль Угледар. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Я вижу по карте, что взятие Угледара — это очередной этап окружения Курахово, ну и, естественно, продвижение к границам Донецкой народной республики», — сказал он.

Кроме того, он назвал взятие города под контроль стратегическим успехом российских сил. По его словам, Угледар расположен на возвышенности, благодаря этому войска России могут контролировать большие участки местности.

Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара 3 октября. До этого появлялась неофициальная информация о переходе города под контроль российских войск. Об установлении контроля над Угледаром также проинформировали президента России Владимира Путина. Бои за город велись более двух лет.