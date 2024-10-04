Маск поддержал премьера Венгрии в вопросе миграции

Маск поддержал позицию Орбана по проблемам миграции в ЕС

Американский предприниматель Илон Маск поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, касающуюся острой проблемы миграции в Европейском союзе (ЕС). Об этом стало известно из его комментария под постом спикера венгерского правительства Золтанв Ковача в социальной сети X.

Ковач процитировал слова Орбана, написал, что Евросоюз зайдет в тупик, если Брюссель не станет предпринимать действия против миграции. «Брюсселю необходимо отбросить промигрантскую политику и перейти к защите границ. Если он этого не сделает, то мы боимся не экономического коллапса, а того, что конфликты, вызванные миграцией, разорвут Евросоюз на части», — привел он слова главы венгерского правительства.

Маск прокомментировал данную публикацию словом «точно».

Ранее американский предприниматель заявил, что посетит митинг кандидата на пост президента США Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания на месте первого покушения на политика. По его словам, он будет там, чтобы оказать поддержку политику.