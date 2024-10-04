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09:24, 4 октября 2024Мир

Маск посетит митинг Трампа на месте его покушения

Маск заявил, что посетит митинг Трампа на месте первого покушения

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что посетит митинг кандидата на пост президента США Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания на месте первого покушения на политика. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я буду там, чтобы оказать поддержку», — ответил Маск в социальной сети X (бывший Твиттер) на пост Трампа с анонсом мероприятия.

Как отмечают авторы материала, митинг состоится ровно за месяц до президентских выборов, которые пройдут 5 ноября.

Ранее стало известно, что Маск тайно переводил Республиканской партии десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки. В частности, осенью 2022 года в преддверии промежуточных выборов миллиардер пожертвовал более 50 миллионов долларов на кампанию в колеблющихся штатах против кандидатов Демократической партии. Год спустя, в 2023-м, он дал 10 миллионов долларов на кампанию Рона ДеСантиса, губернатора Флориды.

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      Дарья Устьянцева
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