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00:33, 4 октября 2024Мир

Илон Маск тайно пожертвовал республиканцам десятки миллионов долларов

WSJ: Маск тайно поддерживал республиканцев еще до создания собственного фонда

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск тайно переводил Республиканской партии десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Финансовые взносы, о которых ранее не сообщалось, показывают, что Маск, который, казалось, претерпел быструю политическую трансформацию в этом году, был заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов», — отмечает газета.

В частности, осенью 2022 года в преддверии промежуточных выборов миллиардер пожертвовал более 50 миллионов долларов на кампанию в колеблющихся штатах против кандидатов Демократической партии. Год спустя, в 2023-м, он дал 10 миллионов долларов на кампанию Рона Десантиса, губернатора Флориды.

«Республиканские консультанты и юристы помогли Маску не оставлять отпечатков пальцев на транзакциях», — утверждают источники, добавив, что для обсуждения переводов пожертвований использовался мессенджер Signal.

Ранее Маск назвал возможное президентство кандидата от Демократической партии Камалы Харрис жестким видом наказания. Он заявил, что не сможет «целых четыре года смотреть на Камалу и Тима Уолца», поэтому кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп должен победить.

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      Марина Совина
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