Москвичам рассказали о влиянии надвигающейся магнитной бури на погоду

Синоптик Позднякова: магнитная буря никак не повлияет на погоду в Москве

Надвигающаяся магнитная буря, которая продлится почти все выходные, никак не повлияет на погоду в столичном регионе. Об этом рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Между космической и земной погодой нет никакой связи, поэтому геомагнитная буря никак не повлияет на погодные условия в предстоящие выходные», — подчеркнула синоптик. Физическое недомогание во время магнитных бурь — тоже нечастое явление. Массовых проблем со здоровьем людей врачи в такие периоды не отмечают, уточнила метеоролог.

Похолодание в регионе Позднякова назвала нормальным для октября — в этом месяце среднесуточная температура обычно держится на уровне плюс 8 градусов Цельсия. После заморозков в выходные с 6 октября в Москву вернется атлантический циклон, который принесет незначительное потепление вместе с дождями. Воздух прогреется до плюс 15-16 градусов — климатическая норма снова будет превышена на 3-4 градуса, заключила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что магнитные бури на Земле, в том числе сильные, продлятся как минимум трое суток. Магнитосфера планеты придет в спокойное состояние к понедельнику, 7 октября.