Москвичей предупредили о начале эпохи заморозков и дождей

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве начнется эпоха заморозков и дождей

В выходные, 5 и 6 октября, в Москве начнется эпоха заморозков и дождей. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

По словам синоптика, 20-градусное тепло не вернется в регион до следующего лета. Уже в пятницу во второй половине дня ожидается дождь, который прекратится лишь до вечера субботы. Максимальная температура воздуха в выходные будет достигать 11-13 градусов Цельсия, а в ночь на воскресенье придут заморозки. В Подмосковье температура на почве будет на уровне минус 2 градусов Цельсия, уточнил Шувалов.

В понедельник, 7 октября, незначительно потеплеет, а потом температура вновь начнет снижаться. «Теперь у нас наступает эпоха низких температур с дождями. В понедельник может немного повыситься температура, но все это будет сопровождаться дождями. Максимум — 18 градусов», — заключил метеоролог.

Ранее стало известно, что 3 октября в Московской области было установлено несколько температурных рекордов. Этот день стал самым теплым за 19 лет в Можайске и за полвека — в Коломне.