Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 4 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о начале эпохи заморозков и дождей

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве начнется эпоха заморозков и дождей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В выходные, 5 и 6 октября, в Москве начнется эпоха заморозков и дождей. Об этом предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.

По словам синоптика, 20-градусное тепло не вернется в регион до следующего лета. Уже в пятницу во второй половине дня ожидается дождь, который прекратится лишь до вечера субботы. Максимальная температура воздуха в выходные будет достигать 11-13 градусов Цельсия, а в ночь на воскресенье придут заморозки. В Подмосковье температура на почве будет на уровне минус 2 градусов Цельсия, уточнил Шувалов.

В понедельник, 7 октября, незначительно потеплеет, а потом температура вновь начнет снижаться. «Теперь у нас наступает эпоха низких температур с дождями. В понедельник может немного повыситься температура, но все это будет сопровождаться дождями. Максимум — 18 градусов», — заключил метеоролог.

Ранее стало известно, что 3 октября в Московской области было установлено несколько температурных рекордов. Этот день стал самым теплым за 19 лет в Можайске и за полвека — в Коломне.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Ведущий культового шоу рассказал о безденежье и алкоголизме

      Иран ударит по Израилю в ответ на ответные удары

      Россиян предупредили о вреде булок для психики

      В России начали продавать дома для квадроберов

      Обвиненного в изнасиловании канадского фигуриста отстранили от соревнований

      В ФСБ рассказали о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

      Глава СПЧ высказался об идее вернуть в России налог на бездетность

      Иран начал отводить танкеры от места предполагаемого удара Израиля

      Три вора-альпиниста попали на видео во время проникновения в офис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше