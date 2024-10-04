Приход полноценной осени в Москву отложили

Синоптик Рязанова: похолодание в Москве временно и скоро сменится бабьим летом

Наступившее в Москве похолодание временно. Приход полноценной осени вновь откладывается, заявила в эфире передачи «Доброе утро» на Первом канале синоптик Гидрометцентра России Екатерина Рязанова.

Как сообщается, в пятницу, 4 октября, к столичному региону подошел холодный фронт, вместе с которым на город опустились дождевые тучи. «В Москве вообще выпадет много осадков за ближайшие сутки», — сообщила Рязанова. Пик холодов придется на воскресенье, когда воздух остынет до плюс 13 градусов.

Однако вскоре, по прогнозам специалиста, зябкий ветер и дожди сменятся бабьим летом. «Бабье лето, теплый, погожий, солнечный период, который приходит на смену ненастной, дождливой и прохладной погоде», — пообещала метеоролог. С потеплением столбики термометров поднимутся до плюс 17-18 градусов.

Ранее жители подмосковной Балашихи оказались недовольны недавним включением батарей. Горожане пожаловались, что отопление неоправданно запустили на полную мощность.