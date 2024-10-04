Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:49, 4 октября 2024Экономика

Приход полноценной осени в Москву отложили

Синоптик Рязанова: похолодание в Москве временно и скоро сменится бабьим летом

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Наступившее в Москве похолодание временно. Приход полноценной осени вновь откладывается, заявила в эфире передачи «Доброе утро» на Первом канале синоптик Гидрометцентра России Екатерина Рязанова.

Как сообщается, в пятницу, 4 октября, к столичному региону подошел холодный фронт, вместе с которым на город опустились дождевые тучи. «В Москве вообще выпадет много осадков за ближайшие сутки», — сообщила Рязанова. Пик холодов придется на воскресенье, когда воздух остынет до плюс 13 градусов.

Однако вскоре, по прогнозам специалиста, зябкий ветер и дожди сменятся бабьим летом. «Бабье лето, теплый, погожий, солнечный период, который приходит на смену ненастной, дождливой и прохладной погоде», — пообещала метеоролог. С потеплением столбики термометров поднимутся до плюс 17-18 градусов.

Ранее жители подмосковной Балашихи оказались недовольны недавним включением батарей. Горожане пожаловались, что отопление неоправданно запустили на полную мощность.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Чекалину

      Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

      Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

      Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

      Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

      В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

      В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

      Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

      Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше