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08:03, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Мужчина наткнулся на необычную находку в квартире и получил зловещее предостережение

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником RGRBstorm рассказал на портале, как наткнулся на необычную находку в квартире, которая испугала его. От комментаторов мужчина получил зловещее предостережение.

Автор поста опубликовал фотографию больничного шприца с катетером, который, по его словам, он обнаружил в своей комнате. Мужчина уточнил, что ни он, ни его родители, также живущие с ним в квартире, не посещали медучреждение в последнее время. Он счел эту находку жуткой.

В комментариях пользователи призвали мужчину проверить, мог ли кто-то тайно проникнуть в его квартиру. «Возможно, в вашей комнате был кто-то, кому не следовало. В вашем доме есть чердак или подвал? Оставляете ли окна открытыми? Мне жаль, если вас это пугает, но лучше проверить, чем потом столкнуться с чем-то более страшным», — написал один из них. Другой читатель рассказал, как однажды нашел у себя в доме человека с деменцией, сбежавшего из больницы.

Другие же пользователи заявили, что липкая часть шприца с катетером могла прилипнуть к ботинку мужчины на улице или в любом общественном месте. При этом они согласились с тем, что находка выглядит жутко и мерзко.

Ранее пользователь рассказал на Reddit, как заселился в новое жилье и обнаружил оставленный прежними хозяевами предмет. Комментаторы сочли увиденное жутким.

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      Мария Большакова
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