На вулкане спасли заблудившегося туриста без воды и еды

В штате Орегон благодаря сообщению нашли заблудившегося на вулкане туриста

В американском штате Орегон спасли туриста, который заблудился, когда спускался с вулкана. Об этом сообщает People.

40-летний мужчина решил совершить восхождение в одиночку. На обратном пути он случайно свернул с тропы и оказался среди лавовых полей. Он бродил по ним в течение нескольких часов, а когда остался без еды и воды, решил написать девушке, что потерялся. После этого уровень заряда его телефона упал почти до нуля.

Получив тревожное сообщение, девушка тут же обратилась к спасателям. Чтобы найти пропавшего, им понадобилось два с половиной часа.

Спасатели заметили, что турист был одет в футболку и шорты, хотя по ночам температура в этом районе падает до минус одного градуса по Цельсию. Они напомнили, что в горы без теплой одежды лучше не ходить.

Мужчине помогли спуститься с горы. Домой он уехал на своей машине самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в США мужчина, ожидавший трансплантации почки, нашел донора в горном походе. Оказалось, что они биологически идеально подходят друг другу: по мнению врачей, они могли бы быть родными братом и сестрой.