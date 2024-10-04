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12:42, 4 октября 2024Мир

На Западе испугались возможности Зеленского разрушить Европу

Профессор Малинен: Зеленский способен разрушить Европу из-за неподконтрольности

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский способен разрушить Европу из-за своей неподконтрольности. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Он — безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу», — рассказал политолог.

Ранее Малинен заявил, что «мирный план», разработанный Зеленским и представленный властям США, рискует спровоцировать ядерную войну. Он отметил, что целью инициативы украинского лидера является попытка принудить Россию к мирному урегулированию, что, по его словам, звучит очень зловеще.

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      Максим Габриелян
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