Профессор Малинен: Зеленский способен разрушить Европу из-за неподконтрольности

Президент Украины Владимир Зеленский способен разрушить Европу из-за своей неподконтрольности. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Он — безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу», — рассказал политолог.

Ранее Малинен заявил, что «мирный план», разработанный Зеленским и представленный властям США, рискует спровоцировать ядерную войну. Он отметил, что целью инициативы украинского лидера является попытка принудить Россию к мирному урегулированию, что, по его словам, звучит очень зловеще.