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01:17, 2 октября 2024Мир

На Западе раскритиковали «безумную идею» Зеленского

Профессор Малинен: «мирный план» Зеленского провоцирует ядерную войну

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

«Мирный план», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским, рискует спровоцировать ядерную войну. Такую точку зрения высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

Он отметил, что целью инициативы Зеленского является принуждение России к мирному урегулированию, что, по его словам, звучит очень зловеще. «Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну», — считает эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мифотворчеством якобы мирные планы Зеленского и Запада. Она заявила, что все предложения по началу переговоров и урегулированию украинского кризиса являются и ложью.

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      Марина Совина
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