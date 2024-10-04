Названы сроки рассмотрения Госдумой проектов о противодействии нелегальной миграции

ГД рассмотрит законопроекты о противодействии нелегальной миграции в октябре

Государственная Дума в октябре планирует рассмотреть пакет из пяти законопроектов о противодействии нелегальной миграции в России. Это следует из примерной программы парламента, опубликованной в думской электронной базе.

Один из законопроектов предлагает признать обстоятельством, которое отягощает наказание, совершение преступления человеком, незаконно пребывающем на территории России. Другой законопроект подразумевает отнесение к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, которая совершена организованной группой или в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Еще одна инициатива призвана установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, которые связаны с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранцев. Штраф за нарушение может составить до 60 миллионов рублей.

Депутаты также предлагают ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые предлагают мигрантам незаконные услуги для оформления миграционного статуса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что пять законопроектов о нелегальной миграции рассмотрят в приоритетном порядке и примут до декабря 2024 года. Целью законопроектов парламентарий назвал наведение порядка в миграционной сфере и ужесточение наказание за нарушение законодательства. По его словам, те, кто хочет работать в России, должны знать историю и язык, а также уважать традиции и культуру страны.