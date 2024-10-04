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21:14, 4 октября 2024Из жизни

Неизвестная снялась голой на улице при свидетелях и попала в розыск

Фото: сервис Google Street View

В Малайзии разыскивают неизвестную девушку, которая снялась голой при свидетелях на улице города Кота-Кинабалу, губернаторство Сабах. Об этом сообщает Must Share News.

10-секундный ролик, в котором девушка обнажается напротив отделения банка Maybank, сначала был залит на китайскую платформу микроблогов Xiaohongshu, а позже начал распространяться в WhatsApp.

Издание уточняет, что место, где было снято непристойное видео, очень популярно среди китайских туристов из-за яркого желтого оформления банка. Они часто фотографируются там, так как в китайской культуре желтый считается «императорским цветом» и ассоциируется с роскошью и благородством Древнего Китая.

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Полиция Кота-Кинабалу начала поиски девушки. Ее обвиняют в непристойном поведении в общественном месте. Это правонарушение может караться тюремным заключением сроком до пяти лет. Многие малайцы заявили, что преступница, скорее всего, китайская туристка. Если девушку задержат на территории страны, то она не сможет вернуться на родину, не понеся наказания. Если же она уже выехала, то ей будет запрещен въезд.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пара занялась сексом на людях около университета и сбежала от полиции. Перед этим мужчина и женщина признались, что употребляли легкие наркотики и пили пиво.

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      Никита Савин
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