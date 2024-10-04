Организатора преступного сообщества Cryptex отправили под стражу

Суд Москвы арестовал организатора преступного сообщества Cryptex Иванова

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал организатора преступного сообщества Cryptex Сергея Иванова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Иванов пробудет под стражей месяц и 27 суток, до 30 ноября.

Ранее суд отправил четырех фигурантов дела под домашний арест.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты создали UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Соучастники занимались обменом валют, криптовалют, доставкой и приемом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их клиентами были киберпреступники и хакеры.