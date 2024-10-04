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15:52, 4 октября 2024Силовые структуры

Четвертого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

В Москве четвертому фигуранту дела криптобиржи Cryptex назначили домашний арест

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения четвертому фигуранту уголовного дела создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По ходатайству следственных органов Елену Полякову поместили под домашний арест до 30 ноября. Суд установил для нее ряд запретов и ограничений.

3 ноября назначили домашний арест Александру Терещенко, Руслану Ореховскому и Роману Ореховскому.

Следственный комитет России предъявил фигурантам дела обвинение по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

По версии следствия, в 2013 году фигуранты создали UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Соучастники занимались обменом валют, криптовалют, доставкой и приемом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их клиентами были киберпреступники и хакеры.

В ходе обысков обнаружено 1,5 миллиарда рублей наличными. За 2023 год денежный оборот фигурантов превысил 112 миллиардов рублей, преступный доход составил 3,7 миллиарда рублей. Обыски прошли в 14 субъектах России, в Москву будут доставлены 96 фигурантов.

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      Екатерина Кашурникова
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