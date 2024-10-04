Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив печатающей деньги организации

Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив Гознака

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив АО «Гознак», следует из указа главы государства, размещенного на официальном портале правовой информации.

Соответствующим решением был отмечен большой вклад печатающей деньги организации в укрепление и развитие экономического потенциала Российской Федерации. Об этом говорится в тексте документа.

Ведущее свою историю с 1818 года предприятие выпускает защищенную продукцию, включая банкнотную бумагу, купюры и монеты, паспорта, акцизные, специальные и почтовые марки.

В 2014 году указом Путина ФГУП «Гознак» был акционирован, при этом 100 процентов акций сохранили в госсобственности. Единственным акционером АО является РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).