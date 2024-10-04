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19:19, 4 октября 2024Россия

Путин присвоил Цивилевой классный чин госсоветника

Путин присвоил Цивилевой классный чин действительного госсоветника 3 класса

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил замминистра обороны страны Анне Цивилевой классный чин действительного государственного советника РФ третьего класса. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить федеральным государственным служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной службы Российской Федерации: действительного государственного советника Российской Федерации третьего класса Цивилевой Анне Евгеньевне», — говорится в документе.

О назначении Цивилевой на пост замминистра обороны стало известно 17 июня. Анна Цивилева — супруга министра энергетики России Сергея Цивилева, ранее занимавшего пост главы Кемеровской области.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 11-й Краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и 51-й общевойсковой Донецкой армии. Документы вступили в силу со дня их подписания — 18 сентября.

ЖЗЛ
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