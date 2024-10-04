Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск

МВД России объявило в розыск редактора портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую

Правоохранительные органы объявили в розыск редактора новостного портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую. Это следует из базы розыска МВД России.

Журналистку разыскивают по уголовной статье. Подробности не приводятся.

Как сообщает ТАСС, Знаменская занимает должность выпускающего редактора. По данным агентства, она пишет журналистские расследования про происшествия и ЖКХ. Последняя статья ее авторства опубликована на портале 3 октября.

Ранее следствие попросило заочно арестовать журналиста и блогера Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Суд просят избрать ему меру пресечения по уголовному делу об экстремизме.

Карена Шаиняна включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в июле 2023 года, а через месяц его объявили в розыск.