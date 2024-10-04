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19:36, 4 октября 2024Россия

Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» потребовали компенсации

В суд в Москве поступили 12 исков от родственников жертв пожара в «Зимней вишне»
СюжетПожар в Москве:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В суд в Москве поступили 12 исков от родственников жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». При этом пока вопрос о принятии исковых заявлений к судопроизводству не решен.

В конце марта суд апелляционной инстанции смягчил приговор в отношении бывшего главного пожарного инспектора Кемерово Григория Терентьева, осужденного за пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Ему снизили срок отбывания наказания на один год — 7,5 года лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей.

Тогда же Кемеровский областной суд освободил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова в связи с отбытием наказания.

По данным следствия, Мамонтов и его подчиненный в 2017 и 2018 годах не проверяли соблюдение пожарной безопасности в ТЦ, хотя должны были это сделать к определенному сроку. В результате их халатности в ТЦ произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек.

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      Алина Гончарова
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