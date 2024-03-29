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15:06, 29 марта 2024Силовые структуры

Суд смягчил приговор осужденному за пожар в «Зимней вишне» пожарному инспектору

Суд снизил на год наказание для инспектора, осужденного по делу «Зимней вишни»

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Суд апелляционной инстанции смягчил приговор в отношении бывшего главного пожарного инспектора Кемерово Григория Терентьева, осужденного за пожар в торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Мужчине снизили срок отбывания наказания на один год. «Окончательно Терентьеву Григорию Николаевичу назначить наказание в виде 7,5 года лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей», — приводит агентство слова судьи.

Ранее 29 марта Кемеровский областной суд освободил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова в связи с отбытием наказания. Мужчина был освобожден из-под стражи прямо в зале суда.

27 июня 2023 года Центральный районный суд приговорил Мамонтова к 10,5 года колонии общего режима по делу о пожаре в «Зимней вишне», а его подчиненного Терентьева — к 8,5 года. По данным следствия, в результате халатности подсудимых 25 марта 2018 года в здании ТЦ случился пожар, жертвами которого стали 60 человек.

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      Олеся Мицкевич
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