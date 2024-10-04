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10:27, 4 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о неприятных последствиях игнорирования зубного камня

Стоматолог Блюмкин: если не убирать зубной камень, он спровоцирует пародонтит

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Зубной камень — широко распространенная стоматологическая проблема, которая приводит к неприятным последствиям в случае ее игнорирования. О них россиян предупредил стоматолог, хирург-имплантолог, основатель и руководитель «Стоматологии Взаимоотношений» Игорь Блюмкин в ходе беседы с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что зубной камень фактически представляет собой минерализованный налет, скопившийся на поверхности зубов из-за некачественной гигиены полости рта. Если его не убирать, это может спровоцировать раздражение и повреждение десен и, как следствие, их кровоточивость.

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Невылеченное воспаление десен, по словам Блюмкина, со временем может перерасти в пародонтит — воспаление околозубной ткани. В результате ткань десен может отслоиться от зубной поверхности, что станет причиной подвижности и выпадения зубов, предупредил стоматолог.

Из-за зубного камня происходит повышенный рост и накопление бактерий, повреждающие эмаль и вызывающие кариес. Также не стоит забывать, что под зубным камнем в большом количестве обитают микроорганизмы, из-за которых появляется стойкий и неприятный запах изо рта — галитоз

Игорь Блюмкин стоматолог, хирург-имплантолог

Ранее заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина оценила заразность кариеса. По ее словам, вопреки некоторым заблуждениям кариес не передается от человека к человеку путем заражения.

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      Наталья Обрядина
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