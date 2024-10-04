Россиянин пришел на похороны матери и увидел в гробу незнакомку

Житель Новосибирска увидел незнакомую женщину в гробу матери на похоронах

Житель Новосибирска пришел на похороны матери и увидел незнакомку, лежавшую в ее гробу. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

К этому привела ошибка сотрудников городского морга. Они перепутали бирки на телах, в результате чего мать россиянина увезли в другой город — более чем за 150 километров от Новосибирска.

Тела пришлось в срочном порядке менять местами. В морге после случившегося провели служебную проверку.

Ранее в подмосковном роддоме обвинили медиков в том, что они перепутали детей, которые лежали в одной палате. Из-за этого один из них остался без положенного лечения, утверждают родственники.