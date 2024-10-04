Россиянин раскрыл истинное отношение жителей Литвы к русским

Российский блогер побывал в Литве и раскрыл истинное отношение местных к русским. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что его гидом по европейской стране оказался житель Белоруссии, который переехал туда несколько лет назад. «Парень сразу дал пару советов, самым необычным оказался — представляться гражданином Казахстана или Белоруссии, само собой, только там, где нет проверки паспортов», — добавил он.

По словам россиянина, оказалось, что литовцы очень неохотно контактируют с русскими. «Открытой неприязни никто не выражает, разве что совсем "быдловатый" контингент, — пояснил он. — Другие просто постараются избегать общения».

Причем виной такому отношению, как указал блогер, стал страх. «Может показаться абсурдом, однако многие литовцы всерьез считают приезжих русских шпионами, — подчеркнул он. — Правительство пугает народ байками, якобы Литва следующая, русские придут, поэтому нужно быть готовыми».

Ранее российская туристка побывала в Грузии и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским туристам. Девушка по имени Алина рассказала, что приехала в Тбилиси в середине сентября, чтобы повидаться с друзьями. По ее словам, она очень долго решалась на эту поездку.