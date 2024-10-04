Россиянка пришла в музей и увидела названный в ее честь алмаз

Паралимпийка Анастасия Диодорова пришла в якутский музей и увидела названный в ее честь крупный алмаз. Об этом сообщает портал «Улус Медиа».
По информации издания, россиянке посвящен алмаз в 54,05 карата, выставленный на площадке исторического парка «Россия — Моя история». Алмаз был посвящен Диодоровой в рамках якутского проекта «100 именных алмазов».
Анастасия Диодорова — серебряный призер Паралимпийских игр, многократный победитель и призер чемпионатов мира, Европы и России по плаванию.
Ранее сообщалось, что в России добыли алмаз ювелирного качества весом свыше 262 карата.