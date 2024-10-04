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16:36, 4 октября 2024Россия

Российские военные сбросили «умную бомбу» на позиции ВСУ под Курском

МО России: под Курском бомба с УМПК уничтожила личный состав и опорный пункт ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военные сбросили «умную бомбу» на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.

По сообщению оборонного ведомства, удар был нанесен авиабомбой с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Боеприпас был сброшен в одном из приграничных районов Курской области.

«По докладам разведки, личный состав и опорный пункт ВСУ были уничтожены», — приводит агентство сообщение Минобороны.

Ранее сообщалось, что армия России применила трехтонную бомбу ФАБ-3000 в Курской области. Бомбу, которую называли одним из мощнейших вооружений специальной военной операции, применили вечером 2 октября около села Кремяное Кореневского района. Снаряд также был оборудован УМПК.

Момент удара попал на видео.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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