Российский военный продлил себе отпуск и был приговорен к колонии

В Томске суд приговорил военного к 5,5 года за уклонение от службы

Томский гарнизонный военный суд приговорил военного к пяти с половиной годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 26 сентября 2023 года осужденный не вернулся на службу из отпуска. 6 июня 2024 года сотрудники полиции нашли его в Кемерово и задержали.

Ранее Томским гарнизонным военным судом был вынесен приговор военному за самовольное оставление части. 28 октября 2023 года военнослужащий без уважительных причин не явился из отпуска на службу. 26 марта 2024 года он добровольно прибыл в военную комендатуру.