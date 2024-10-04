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12:52, 4 октября 2024Путешествия

Самолет с россиянами выполнит рейс в ОАЭ через охваченный военными действиями Иран

Самолет российской авиакомпании выполнит рейс из Петербурга в Дубай через Иран

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании выполнит рейс в ОАЭ через Иран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что борт будет лететь из Санкт-Петербурга в Дубай в пятницу, 4 октября, практически по старому маршруту через воздушное пространство охваченной военными действиями ближневосточной страны.

Представители авиакомпании подчеркнули, что технических посадок не планируется.

Ранее стало известно, что веденные Росавиацией временные ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком будут действовать до 3 ноября. В ведомстве добавили, что проинформируют общественность, если вдруг в рекомендациях по полетам произойдут изменения.

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      Фариза Бацазова
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