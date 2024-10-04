Стало известно об «украденной» у Анджелины Джоли роли в культовом фильме

СМИ: Сандра Буллок «украла» роль в оскароносной «Гравитации» у Анджелины Джоли

Роль в культовом фильме «Гравитация», за которую актриса Сандра Буллок получила номинацию на премию «Оскар», должна была достаться Анджелине Джоли. Об этом сообщил портал InTouchWeekly.

По информации источника, изначально на главную роль рассматривалась именно Джоли, которая была очень заинтересована в участии в проекте.

«Знаковая роль в "Гравитации" должна была достаться Анджелине, это был проект, в котором Джоли была очень заинтересована с самого начала, но в итоге место получила Сандра», — заявил инсайдер.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли отозвала свой иск о насильственных действиях со стороны бывшего мужа Брэда Питта.