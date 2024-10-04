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10:35, 4 октября 2024Интернет и СМИ

Уехавшая из России блогерша рассказала о связанном с эмиграцией страхе

Уехавшая из России блогерша Кравцова призналась, что боялась за образование сына

Кадр: Mamochki / YouTube

Российская блогерша и актриса озвучки студии «Кубик в кубе» Ольга Кравцова, уехавшая из России, рассказала о страхе, связанном с эмиграцией. Подробности она раскрыла в подкасте Mamochki, доступном на YouTube.

Кравцова рассказала, что уехала с сыном в Лиссабон в августе 2022 года. По ее словам, тогда ее сын не смог поступить в местную школу. Блогерша уточнила, что ребенок не прошел тесты по английскому и по математике, и она боялась за образование сына.

Кравцова призналась, что эта ситуация встревожила ее. «Я вижу, что мне страшно — ребенка не взяли в школу. Я рассуждаю: смертельно ли это? Что мы можем сделать? Будет ли лучше, если он с сырым английским будет испытывать дикий стресс?» — вспомнила блогерша. Она добавила, что приняла решение найти для сына репетиторов по предметам для поступления и заниматься с ним дома. Блогерша добавила, что на следующий год ее ребенок поступил в школу по одной из международных систем.

Ранее Кравцова рассказала о главной проблеме съемок с детьми. Она призналась, что не может привлекать своего сына к работе над видео без его согласия.

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      Мария Большакова
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