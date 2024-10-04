Угрожавшего устроить взрыв в Москве пьяного мужчину с военной сумкой задержали

В Москве полиция задержала мужчину, угрожавшего устроить взрыв

В Москве полиция задержала 54-летнего мужчину, угрожавшего устроить взрыв на северо-востоке столицы. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, в полицию поступило сообщение о неподобающем поведении мужчины на территории северо-восточного округа. Сообщалось, что он, имея при себе военную сумку, высказал угрозы устроить взрыв. На место прибыли полицейские, которые нашли нарушителя в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Москве гражданин Нидерландов ударил по лицу полицейского за замечание. Возбуждено уголовное дело.