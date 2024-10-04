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16:22, 4 октября 2024Бывший СССР

Украине указали на упущенную возможность вступить в НАТО

Соскин заявил, что Украина упустила возможность стать членом НАТО

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Украина упустила возможность стать членом НАТО. Об этом заявил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Сегодня попасть в НАТО уже невозможно. Ключевая точка была в 2007-2008 годах, когда еще можно было получить план для вступления кандидатов в члены НАТО», — убежден он.

Соскин отметил, что Киев не может рассчитывать на долгосрочную поддержку НАТО без вступления страны в альянс. Кроме того, по его словам, военно-политический блок сейчас не может предоставить новый пакет финансовой помощи.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что республика сосредоточена на вопросе приглашения в НАТО. Как он утверждает, это является сложным шагом. Руководство Украины будет делать все необходимое для достижения результата в указанном направлении, добавил Зеленский.

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      Кристина Есикова
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