Украине указали на упущенную возможность вступить в НАТО

Соскин заявил, что Украина упустила возможность стать членом НАТО

Украина упустила возможность стать членом НАТО. Об этом заявил бывший советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин, передает РИА Новости.

«Сегодня попасть в НАТО уже невозможно. Ключевая точка была в 2007-2008 годах, когда еще можно было получить план для вступления кандидатов в члены НАТО», — убежден он.

Соскин отметил, что Киев не может рассчитывать на долгосрочную поддержку НАТО без вступления страны в альянс. Кроме того, по его словам, военно-политический блок сейчас не может предоставить новый пакет финансовой помощи.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что республика сосредоточена на вопросе приглашения в НАТО. Как он утверждает, это является сложным шагом. Руководство Украины будет делать все необходимое для достижения результата в указанном направлении, добавил Зеленский.