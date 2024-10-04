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14:54, 4 октября 2024Экономика

Стоимость российской нефти поднялась выше потолка цен

Reuters: стоимость российской нефти Urals поднялась в октябре до $65 за баррель

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В начале октября на фоне резкого роста цен на нефть стоимость основного российского экспортного сорта Urals также повысилась до 65 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Reuters.

В сентябре впервые за много месяцев Urals начали продавать дешевле 60 долларов за баррель, то есть уровня, принятого в качестве потолка цен от стран G7. Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке изменило ситуацию.

Агентство высчитывает стоимость российской нефти через данные индийских портов и транспортных расходов, которые необходимы для доставки нефти. Трейдеры отмечают, что реальная цена каждый раз обговаривается между продавцом и покупателем, так что понять, сколько в действительности стоила конкретная партия, невозможно.

В пятницу, 4 октября, стоимость сорта Brent на бирже ICE впервые с конца августа поднялась до 79 долларов за баррель. Рынок нервирует неизбежность израильского ответа на ракетный обстрел со стороны Ирана, а также непонимание, какую именно форму этот ответ примет.

Одним из самых вероятных вариантов аналитики называют атаку на нефтяную инфраструктуру Ирана, что существенно сократит экспорт сырья. Самым негативным развитием событий считается ответное перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходит большая часть арабской нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Для Израиля такой ответ был бы способом существенно сократить доходы Тегерана от экспорта углеводородов, однако США накануне выборов меньше всего заинтересованы в росте цен на нефть.

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      Платон Щукин
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