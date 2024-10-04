В гробу с мумией нашли самый старый сыр в мире

Самый старый сыр в мире нашли в китайском гробу с мумией возрастом 3600 лет

Археологи изучили гроб с китайской мумией и нашли в нем самый старый сыр в мире. Об этом сообщает NBC News.

Гроб с останками девушки возрастом 3600 лет раскопали около 20 лет назад в Сяохэ. Тогда ученые обратили внимание на то, что вокруг ее шеи в качестве украшения было разложено странное вещество. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Cell, молодую китаянку закопали вместе с сыром.

Палеогенетик Фу Цяомэй отметила, что за эти годы мягкий сыр превратился в сухую и плотную пыль. Ей и другим ученым удалось установить, что найденный продукт был сделан из коровьего и козьего молока с помощью кефирных зерен. Это демонстрирует, как жители Сяохэ, генетически не переносящие лактозу, употребляли молочные продукты: из всех молочных продуктов в сыре меньше всего лактозы из-за особенностей процесса его изготовления.

Журналисты спросили у Фу, съедобен ли все еще этот сыр. Она ответила отрицательно.

Ранее сообщалось, что десятки участников из разных стран приехали в Великобританию ради Куперсхилдской сырной гонки. По правилам этой гонки люди скатываются с грязного холма высотой 183 метра, пытаясь догнать головку сыра.