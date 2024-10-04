В Китае встретили редкого дальневосточного леопарда

В Китае российские туристы встретили редкого дальневосточного леопарда

В Китае туристы встретили редкого дальневосточного леопарда. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Земля леопарда».

Дикое животное запечатлели на автомобильной дороге у китайского уезда Ванцин. Ученые «Земли леопарда» провели анализ видео и выяснили, что запечатленный группой российских и китайских туристов хищник ранее не был зарегистрирован в России. Вероятнее всего, животное постоянно обитает в лесах КНР.

Отмечается, что данный случай является свидетельством дальнейшего расселения популяции леопарда, которая успешно восстанавливается в России. Численность в России с начала века выросла, в том числе благодаря созданию нацпарка «Земля леопарда», с 35 до 129 особей. Теперь леопарды возвращаются в места, где их не видели десятилетиями, в том числе в Китай.

В сентябре в нацпарке «Земля леопарда» зафиксировали на видео ночное свидание енотовидных собак, похожих на Ромео и Джульетту.