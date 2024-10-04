В Кремле прокомментировали возможность новой заграничной поездки Путина

Песков: решение о поездке Путина на саммит G20 в Бразилии еще не принято

Финальное решение о поездке российского лидера Владимира Путина на саммит G20, который пройдет с 18 по 19 ноября в городе Рио-де-Жанейро, еще не принято. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается поездки на этот [ноябрьский] саммит [в Бразилии], то решение пока не принято», — прокомментировал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков уточнил, что речи о возможной встрече Путина и американского лидера Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» не велось, но глава государства открыт к ней. При этом Байден усомнился в том, что Путин все таки приедет на саммит ради очного участия в нем.