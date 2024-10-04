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12:49, 4 октября 2024Россия

В Минобороны сообщили об атаке украинских дронов на российский регион

Минобороны: два украинских БПЛА уничтожены над Белгородской областью

Фото: Reuters

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожены над Белгородской областью. Об атаке украинских дронов на российский регион сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным ведомства, атака была совершена с 9:50 до 11:30 по московскому времени c применением БПЛА самолетного типа.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали сразу три населенных пункта. В результате ударов никто не пострадал. Последствия атак уточняются.

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      Елена Торубарова
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