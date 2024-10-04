В ООН отреагировали на видео с пытками ВСУ российского пленного

УВКПЧ ООН проанализирует видео с пытками военными ВСУ российского пленного

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) проанализирует видео с пытками военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского пленного Сергея Полия. Об этом заявила официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Троссел, ее цитирует РИА Новости.

«Я уверена, вы понимаете, что коллеги отслеживают множество источников, включая фотографии и видео, размещенные в социальных сетях. Конечно, как мы уже говорили, они анализируют такие видео», — заявила Троссел.

Она добавила, что в настоящее время сложно определить сроки, в которые видеозапись будет изучена. При этом представитель УВКПЧ ООН отметила, что в свои регулярные публичные доклады ведомство «действительно стремится включать информацию», которую удается подтвердить.

Ранее жена военнопленного Юлия Полий записала видеообращение к ООН и другим правозащитным организациям с просьбой заставить Украину прекратить подвергать пыткам попавшего в плен супруга. По ее словам, ранее с ней связались в Telegram и пообещали прекратить пытки в случае, если она совершит диверсию.