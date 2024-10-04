Жена бойца СВО обратилась к ООН с просьбой заставить ВСУ прекратить пытать ее мужа

Жена бойца СВО Полий попросила ООН заставить ВСУ прекратить его пытки

Жительница Ессентуков Юлия Полий записала видеообращение к ООН и другим правозащитным организациям с просьбой заставить Киев прекратить подвергать пыткам попавшего в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ) супруга, участвующего в специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

«Прошу Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации обратить внимание на нарушение правил ведения войны и помочь мне вернуть мужа из плена ВСУ», — заявила она.

По словам женщины, с ней связались в Telegram и пообещали прекратить пытки российского военнослужащего в случае, если она совершит диверсию.

Ранее российские военные спасли медика 59-й бригады ВСУ Игоря Мацака. Мужчина получил ранение, у него было перебито бедро. Порядка 30 часов он ждал эвакуации от сослуживцев, однако его спасли российские военные, зашедшие на подавленные позиции.