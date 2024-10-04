В России двоих девятиклассников исключили из гимназии из-за рисунков в тетради

В Оренбурге двоих детей исключили из гимназии за свастику в тетради

В Оренбурге двоих детей исключили из гимназии. К этому привела жалоба одноклассницы на рисунки в их тетрадях, сообщает ЕАН.

Мальчики нарисовали в тетради свастику. Также во время урока они написали цифры, которые напоминают некий фашистский символ, отмечает издание.

Несмотря на принесенные гимназистами извинения их отчислили. После случившегося другие учебные заведения отказываются принимать их. Несколькими днями позже одному из мальчиков разрешили продолжить учебу на прежнем месте. Его приятеля приняли на домашнее обучение.

Ранее свастику заметили на входе в гимназию в Таганроге. Глава администрации успокоил местных жителей, сообщив, что речь идет о съемках сериала, действие которого разворачивается на оккупированных нацистами территориях.