Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:56, 4 октября 2024Россия

В России назвали причину отсутствия интернета в самолетах

В Минтрансе России объяснили санкциями невозможность появления Wi-Fi в самолетах
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Министерство транспорта России назвало причину невозможности появления Wi-Fi в самолетах — это объяснили санкционным давлением стран Запада. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ замминистра транспорта Дмитрия Баканова главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

«В настоящее время возможность внедрения доступа к сети интернет на бортах воздушных судов отсутствует. В действующих реалиях санкционного давления на авиационную отрасль реализация услуги [беспроводного доступа в интернет] крайне сложна с технической точки зрения», — указано в письме.

Утверждается, что предоставление доступа к интернету в самолетах сложно реализовать из-за необходимости установки дорогостоящих систем спутниковой связи и заключения договора с провайдером. Баканов добавил, что услугами доступа в интернет в авиационной сфере занимаются в основном зарубежные провайдеры.

Ранее сообщалось, что крупнейшему производителю самолетов разрешили не соблюдать санкции против России. Французская Airbus добилась возможности покупать российский титан благодаря вмешательству президента Эммануэля Макрона.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг намекнул на отказ Украины от части территорий. Что бывший генсек НАТО предлагает взамен?

      Беспилотник атаковал белгородское предприятие

      «За спиной поливают грязью». Российские туристы побывали в Грузии и рассказали об отношении местных жителей к русским

      В России назвали причину отсутствия интернета в самолетах

      Зеленский объяснил вторжение в Курскую область желанием замотивировать союзников

      Движение катеров и паромов в Севастополе возобновили

      Командующий армией африканской страны предъявил ультиматум послу США

      В Подмосковье машина сбила женщину с коляской на переходе

      Байден усомнился в мирном исходе выборов в США

      Президент Аргентины использовал в речи в ООН фразы из американского сериала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше