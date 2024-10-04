В России назвали причину отсутствия интернета в самолетах

В Минтрансе России объяснили санкциями невозможность появления Wi-Fi в самолетах

Министерство транспорта России назвало причину невозможности появления Wi-Fi в самолетах — это объяснили санкционным давлением стран Запада. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ замминистра транспорта Дмитрия Баканова главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.

«В настоящее время возможность внедрения доступа к сети интернет на бортах воздушных судов отсутствует. В действующих реалиях санкционного давления на авиационную отрасль реализация услуги [беспроводного доступа в интернет] крайне сложна с технической точки зрения», — указано в письме.

Утверждается, что предоставление доступа к интернету в самолетах сложно реализовать из-за необходимости установки дорогостоящих систем спутниковой связи и заключения договора с провайдером. Баканов добавил, что услугами доступа в интернет в авиационной сфере занимаются в основном зарубежные провайдеры.

Ранее сообщалось, что крупнейшему производителю самолетов разрешили не соблюдать санкции против России. Французская Airbus добилась возможности покупать российский титан благодаря вмешательству президента Эммануэля Макрона.