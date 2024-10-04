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10:16, 4 октября 2024Россия

В России свыше 10 человек пострадали в аварии с грузовиком и микроавтобусом

В Чувашии 13 человек пострадали в аварией с грузовиком и микроавтобусом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Чувашии свыше 10 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в пригороде Чебоксар. Об этом сообщило республиканское управление МВД в Telegram-канале.

Пострадали, по предварительным данным, 13 человек, среди которых девятилетний ребенок. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим помощь и госпитализировали некоторых из них.

По информации министерства, авария произошла на трассе М-7 возле населенного пункта Вурманкасы. За рулем грузовика, который врезался в микроавтобус, находился 26-летний мужчина. Из-за столкновения с большегрузом автобус, в котором находился 21 человек, перевернулся на бок. Водители обоих транспортных средств не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве автомобиль с десятью школьниками, за рулем которого был 14-летний подросток, перевернулся в Москве. ДТП произошло в районе Сиреневого бульвара, некоторым школьникам потребовалась помощь врачей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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