В России свыше 10 человек пострадали в аварии с грузовиком и микроавтобусом

В Чувашии 13 человек пострадали в аварией с грузовиком и микроавтобусом

В Чувашии свыше 10 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в пригороде Чебоксар. Об этом сообщило республиканское управление МВД в Telegram-канале.

Пострадали, по предварительным данным, 13 человек, среди которых девятилетний ребенок. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим помощь и госпитализировали некоторых из них.

По информации министерства, авария произошла на трассе М-7 возле населенного пункта Вурманкасы. За рулем грузовика, который врезался в микроавтобус, находился 26-летний мужчина. Из-за столкновения с большегрузом автобус, в котором находился 21 человек, перевернулся на бок. Водители обоих транспортных средств не находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве автомобиль с десятью школьниками, за рулем которого был 14-летний подросток, перевернулся в Москве. ДТП произошло в районе Сиреневого бульвара, некоторым школьникам потребовалась помощь врачей.