В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

В Севастополе временно остановили движение катеров и паромов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление департамента транспорта.
Причины приостановки работы морского пассажирского транспорта пока не уточняются.
До этого сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. Уточняется, что теракт планировал совершить 51-летний местный житель для нарушения военных перевозок. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее самолеты ВВС США и Великобритании заметили над Черным морем. Сообщалось, что они вели разведку с помощью радиолокационных средств.