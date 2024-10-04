В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

В Севастополе временно остановлено движение катеров и паромов

В Севастополе временно остановили движение катеров и паромов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление департамента транспорта.

Причины приостановки работы морского пассажирского транспорта пока не уточняются.

До этого сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. Уточняется, что теракт планировал совершить 51-летний местный житель для нарушения военных перевозок. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее самолеты ВВС США и Великобритании заметили над Черным морем. Сообщалось, что они вели разведку с помощью радиолокационных средств.