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21:50, 4 октября 2024Россия

В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

В Севастополе временно остановлено движение катеров и паромов

Фото: maru lysenko / Unsplash

В Севастополе временно остановили движение катеров и паромов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление департамента транспорта.

Причины приостановки работы морского пассажирского транспорта пока не уточняются.

До этого сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе. Уточняется, что теракт планировал совершить 51-летний местный житель для нарушения военных перевозок. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее самолеты ВВС США и Великобритании заметили над Черным морем. Сообщалось, что они вели разведку с помощью радиолокационных средств.

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      Маргарита Пименова
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