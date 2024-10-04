В Славянске 10 минут гремели взрывы

Сильные взрывы гремели 10 минут в Славянске

Сильные взрывы гремели 10 минут в подконтрольном Украине Славянске Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщает украинский Telegram-канал «Донбасс Оперативный», первый взрыв прогремел в городе 4 октября в 15:46. После этого неоднократно фиксировались удары Вооруженных сил (ВС) России.

Отмечается, что взрывы гремели в течение 10 минут. На месте ударов поднялся сильный дым.

Ранее глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил о повреждении инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.