Брайен: украинцы хотят, чтобы вместо них на фронт отправились войска НАТО

Украинцы хотят, чтобы вместо них на фронт отправились войска НАТО. Об этом заявил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье на Subtrack.

«Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет еще к более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте», — написал он.

Бывший сотрудник Пентагона отметил, что если альянс отправит свои подразделения на территорию Украины, то боевые действия быстро распространятся на Европу.

Ранее аналитик Марк Эпископос заявил, что отправка странами НАТО своих инструкторов в зону действия военного конфликта на Украине приведет к прямому столкновению альянса с Россией. Он отметил, что подобное развитие событий делает инструкторов НАТО потенциальными целями для ударов со стороны Москвы.